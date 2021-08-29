Кабулов заявил, что Москве придётся налаживать отношения с новой афганской властью

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал, что Москве придётся налаживать взаимоотношения с новой властью Афганистана.

«Нам придётся налаживать взаимоотношения с этой новой ситуацией и новой властью в Афганистане», — заявил Кабулов.

Он также назвал новой «реалией жизни» состоявшийся факт прихода к власти движения талибов*.

По его мнению, Россия в течение восьми лет вела контакты с представителями движения, поэтому «относительно комфортно» встретила перемены в Афганистане.

Ранее Кабулов заявил, что соблазн вернуться в Афганистан есть у многих стран НАТО, в частности у военного руководства и разведсообщества США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.