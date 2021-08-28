Кабулов: у стран НАТО есть соблазн вернуться в Афганистан

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что соблазн вернуться в Афганистан есть у многих стран НАТО, в частности, у военного руководства и разведсообщества США, однако в силу ряда причин это вряд ли случится.

«Соблазн такой есть, и в американском военном руководстве, и в разведсообществе очень много людей, которые были против откровенно вывода войск и готовы были оставаться еще десяток-другой лет в Афганистане. В силу целого ряда причин… чисто корыстных, а не государственных интересов. Но в данной, уже новой, ситуации, мне представляется сомнительным, что они вернутся, осознание все-таки, видимо, пришло, что это война не только проигранная, что ее выиграть нельзя», — сказал он.

Кабулов добавил, что «любая попытка повторить прежнюю ошибку обойдется им гораздо дороже».

Также он заявил, что Москва опасается, что давление со стороны Запада на движение «Талибан»* может привести к его радикализации.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.