Кабулов: давление Запада на талибов может привести к радикализации движения

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Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что Москва опасается, что давление со стороны Запада на движение «Талибан»* может привести к его радикализации. 
Кабулов: давление Запада на талибов может привести к радикализации движения
  • Reuters

«Если Запад, в первую очередь, и вообще так называемое мировое сообщество вздумает изолировать талибов и давить на них, то в этой ситуации я опасаюсь, что это радикализирует уже само движение», — сказал он.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что страны Запада не обсуждали с Россией возможности признания «Талибана» в качестве законной власти в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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