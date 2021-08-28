Кабулов: давление Запада на талибов может привести к радикализации движения
- Reuters
«Если Запад, в первую очередь, и вообще так называемое мировое сообщество вздумает изолировать талибов и давить на них, то в этой ситуации я опасаюсь, что это радикализирует уже само движение», — сказал он.
Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что страны Запада не обсуждали с Россией возможности признания «Талибана» в качестве законной власти в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.