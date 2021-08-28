Байден: США продолжат наносить удары по террористам в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты продолжат наносить удары по террористам ИГ* в Афганистане.

«Я сказал, что мы будем преследовать группировку, ответственную за нападение на наших военных и невинных гражданских в Кабуле, и мы это сделали. Этот удар не был последним», — приводит ТАСС слова Байдена.

Также Байден заявил о высокой вероятности новой атаки террористов на аэропорт Кабула.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что число афганцев, погибших при теракте в Кабуле 26 августа, приближается к 200. Жертвами атаки также стали 13 американских военных.

28 августа в Пентагоне заявили, что в результате удара с воздуха в Афганистане были ликвидированы двое главарей террористической организации «Исламское государство».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.