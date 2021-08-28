Байден: США продолжат наносить удары по террористам в Афганистане

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты продолжат наносить удары по террористам ИГ* в Афганистане.

«Я сказал, что мы будем преследовать группировку, ответственную за нападение на наших военных и невинных гражданских в Кабуле, и мы это сделали. Этот удар не был последним», — приводит ТАСС слова Байдена.

Также Байден заявил о высокой вероятности новой атаки террористов на аэропорт Кабула.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что число афганцев, погибших при теракте в Кабуле 26 августа, приближается к 200. Жертвами атаки также стали 13 американских военных.

28 августа в Пентагоне заявили, что в результате удара с воздуха в Афганистане были ликвидированы двое главарей террористической организации «Исламское государство».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить