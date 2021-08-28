Посол заявил о 200 желающих покинуть Афганистан гражданах России
- Reuters
«В городе никого спасать не надо, всё нормально. Тем не менее у нас на данный момент записалось на выезд в нашу страну ещё порядка 200 соотечественников, которые по каким-то причинам не среагировали на первый наш так называемый клич, — сказал посол.
Он отметил, что речь идёт об афганцах со вторым российским паспортом. По его словам, не все они в итоге планируют эвакуироваться.
«У афганцев есть такая черта — все они перестраховываются, на что-то записываются, а потом не приходят», — пояснил дипломат.
Ранее Жирнов заявил, что российское посольство формирует новый список для вывоза россиян из Афганистана.
25 августа Россия эвакуировала из Афганистана 360 своих граждан.