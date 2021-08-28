Посол заявил о 200 желающих покинуть Афганистан гражданах России

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Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», что покинуть Афганистан изъявили желание 200 афганцев с российским гражданством.
Посол заявил о 200 желающих покинуть Афганистан гражданах России
  • Reuters

«В городе никого спасать не надо, всё нормально. Тем не менее у нас на данный момент записалось на выезд в нашу страну ещё порядка 200 соотечественников, которые по каким-то причинам не среагировали на первый наш так называемый клич, — сказал посол.

Он отметил, что речь идёт об афганцах со вторым российским паспортом. По его словам, не все они в итоге планируют эвакуироваться.

«У афганцев есть такая черта — все они перестраховываются, на что-то записываются, а потом не приходят», — пояснил дипломат.

Ранее Жирнов заявил, что российское посольство формирует новый список для вывоза россиян из Афганистана.

25 августа Россия эвакуировала из Афганистана 360 своих граждан.

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