Форум «Армия-2021» посетили более 1,7 млн человек

Короткая ссылка
Военно-технический форум «Армия-2021», который завершил работу в подмосковной Кубинке, посетили более 1,7 млн человек.
Форум «Армия-2021» посетили более 1,7 млн человек
  • Reuters

«За время работы форума его мероприятия посетили 1 702 564 человека», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны.

24 августа на форуме «Армия-2021» Министерство обороны России заключило новые контракты на 500 млрд рублей с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставку вооружения и модернизацию военной техники.

Также сообщалось, что в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» принял участие танк Т-34 из Музея героической обороны и освобождения Севастополя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить