Форум «Армия-2021» посетили более 1,7 млн человек

Военно-технический форум «Армия-2021», который завершил работу в подмосковной Кубинке, посетили более 1,7 млн человек.

«За время работы форума его мероприятия посетили 1 702 564 человека», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны.

24 августа на форуме «Армия-2021» Министерство обороны России заключило новые контракты на 500 млрд рублей с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставку вооружения и модернизацию военной техники.

Также сообщалось, что в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» принял участие танк Т-34 из Музея героической обороны и освобождения Севастополя.