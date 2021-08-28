В форуме «Армия-2021» принял участие танк Т-34
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Машина-легенда благодаря подвижникам — хранителям музея на ходу и ещё может тряхнуть стариной», — рассказали в пресс-службе музея.
Также в динамическом показе приняла участие лёгкая самоходно-артиллерийская установка СУ-76.
Военный форум в Севастополе продлится до 29 августа включительно.
Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.