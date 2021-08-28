В форуме «Армия-2021» принял участие танк Т-34

Короткая ссылка
В международном военно-техническом форуме «Армия-2021» принял участие танк Т-34 из Музея героической обороны и освобождения Севастополя.
В форуме «Армия-2021» принял участие танк Т-34
  • © Музей героической обороны и освобождения Севастополя

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Машина-легенда благодаря подвижникам — хранителям музея на ходу и ещё может тряхнуть стариной», — рассказали в пресс-службе музея.

Также в динамическом показе приняла участие лёгкая самоходно-артиллерийская установка СУ-76.

Военный форум в Севастополе продлится до 29 августа включительно.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить