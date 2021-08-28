Украина завершает эвакуацию граждан из Афганистана

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи в киевском аэропорту борта с эвакуированными гражданами заявил, что Украина завершает эвакуацию из Афганистана.
Украина завершает эвакуацию граждан из Афганистана
  • РИА Новости

«Четвертый самолет доставил граждан Украины, журналистов из Афганистана. Все украинские граждане, которые заявили о намерении покинуть Афганистан, эвакуированы», — приводит ТАСС его слова.

При этом он добавил, что при необходимости эвакуация будет продолжена.

«Безусловно, есть люди, которые находятся в других местах Афганистана. Мы на связи 24 часа в сутки, мы их не бросаем и готовы эвакуировать. Ни один наш гражданин не будет оставлен в Афганистане», — добавил он.

26 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжит эвакуацию своих граждан из Афганистана, пока не вывезет всех, кто изъявил такое желание.

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