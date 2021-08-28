На Гаити приземлился первый самолёт с гумпомощью из России

На Гаити прибыл первый российский самолёт с гуманитарным грузом для пострадавших от мощного землетрясения, заявил посол России в Венесуэле и Республике Гаити по совместительству Сергей Мелик-Багдасаров.

«Данная помощь оказывается в рамках проекта ВОЗ по реагированию на ЧС», — сказал он в комментарии ТАСС.

По словам дипломата, гуманитарную помощь в Порт-о-Пренсе встречал почётный консул России в Республике Гаити Вильхелм Лемке.

По информации Haiti Libre, ущерб от землетрясения 14 августа на Гаити магнитудой 7,2 оценивается в $1,12 млрд.

Власти ввели режим чрезвычайного положения на месяц.

По состоянию на 19 августа, число жертв возросло до 2189, пострадали более 12 тыс. человек.