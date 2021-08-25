Haiti Libre: ущерб от землетрясения в Гаити оценивается в $1,12 млрд

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Ущерб от произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити, по предварительным оценкам, может достигать по меньшей мере $1,12 млрд.

Об этом сообщает новостной портал Haiti Libre со ссылкой на данные властей.

Как отмечается, руководство Гаити находится в контакте с представителями Организации Объединённых Наций (ООН), Европейского союза и Всемирного банка.

В настоящий момент рассматриваются возможности выделения средств на восстановление пострадавших районов.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Гаити возросло до 2189, пострадали более 12 тысяч человек. 

Утром 14 августа в Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс. Власти ввели режим чрезвычайного положения на месяц.

В стране объявили трёхдневный общенациональный траур по погибшим.

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