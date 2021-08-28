В США могут досрочно освободить убийцу Роберта Кеннеди
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Об этом сообщает CNN.
Сыновья Кеннеди, Роберт-младший и Дуглас, поддержали решение об условно-досрочном освобождении 77-летнего мужчины.
«Я вижу сегодня перед собой человека, достойного сострадания и любви», — заявил Дуглас Кеннеди.
Осуждённый за убийство Серхан Серхан провёл в заключении 53 года. По информации NBC News, он подавал прошение об освобождении из тюрьмы по УДО 16 раз.
Роберт Кеннеди был застрелен 5 июня 1968 года после произнесения речи о победе на предварительных выборах в пригороде Лос-Анджелеса.