В США могут досрочно освободить убийцу Роберта Кеннеди

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Осуждённый в 1968 году за убийство Роберта Ф. Кеннеди Серхан Серхан может получить условно-досрочное освобождение.
В США могут досрочно освободить убийцу Роберта Кеннеди
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Об этом сообщает CNN.

Сыновья Кеннеди, Роберт-младший и Дуглас, поддержали решение об условно-досрочном освобождении 77-летнего мужчины. 

«Я вижу сегодня перед собой человека, достойного сострадания и любви», — заявил Дуглас Кеннеди.

Осуждённый за убийство Серхан Серхан провёл в заключении 53 года. По информации NBC News, он подавал прошение об освобождении из тюрьмы по УДО 16 раз.

Роберт Кеннеди был застрелен 5 июня 1968 года после произнесения речи о победе на предварительных выборах в пригороде Лос-Анджелеса.

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