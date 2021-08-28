В США могут досрочно освободить убийцу Роберта Кеннеди

Осуждённый в 1968 году за убийство Роберта Ф. Кеннеди Серхан Серхан может получить условно-досрочное освобождение.

Об этом сообщает CNN.

Сыновья Кеннеди, Роберт-младший и Дуглас, поддержали решение об условно-досрочном освобождении 77-летнего мужчины.

«Я вижу сегодня перед собой человека, достойного сострадания и любви», — заявил Дуглас Кеннеди.

Осуждённый за убийство Серхан Серхан провёл в заключении 53 года. По информации NBC News, он подавал прошение об освобождении из тюрьмы по УДО 16 раз.

Роберт Кеннеди был застрелен 5 июня 1968 года после произнесения речи о победе на предварительных выборах в пригороде Лос-Анджелеса.