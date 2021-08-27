В МИД Великобритании сообщили о гибели двоих британцев при взрывах в Кабуле

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В результате взрывов рядом с аэропортом Кабула погибли двое подданных Великобритании, ещё двое пострадали. Об этом говорится в заявлении главы британского МИД Доминика Рааба.
В МИД Великобритании сообщили о гибели двоих британцев при взрывах в Кабуле
  • © WAKIL KOHSAR
  • AFP

«Я с огромной печалью узнал, что двое британцев и ребёнок другого британского подданного были убиты в результате вчерашнего теракта», — отметил Рааб.

Как уточнил министр, ещё двое британцев пострадали.

Он подчеркнул, что террористам «никогда не удастся запугать» Великобританию.

Число погибших в результате двух взрывов у аэропорта в афганской столице возросло до 170.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия самым решительным образом осуждает взрывы в Кабуле.

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