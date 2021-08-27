Россия самым решительным образом осуждает взрывы в Кабуле

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия самым решительным образом осуждает взрывы в Кабуле.
Россия самым решительным образом осуждает взрывы в Кабуле
  • РИА Новости

«Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших», — сказал Песков.

Он добавил, что, к сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы касательно того, что «хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил телеграмму лидеру Соединённых Штатов Джо Байдену с соболезнованиями в связи с гибелью американских военных в Кабуле.

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