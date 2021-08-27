Американист объяснил запрет Пентагона базам в Европе приобретать у России энергоресурсы

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Министерство обороны США в рамках исполнения положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год запретило своим военным базам в Европе заключать контракты на приобретение российских энергоресурсов.

«Пентагон действует в политической траектории, потому что исключения будут необходимы для тех случаев, где невозможно обойтись без российских источников энергии, либо когда нет возможности определить, что этот источник энергии является российским. Это не связано напрямую с обороноспособностью, с обеспечением военной безопасности в Европе. Это следствие политических манёвров администрации США, связанных с «Северным потоком — 2», с декларируемым обеспечением «энергетической безопасности» в Европе», — добавил эксперт.

Как отметил Ярыгин, реализация подобного запрета выглядит «очень маловероятной».

«В силу того, что технологически отследить и заменить энергию условно российскую на условно нероссийскую крайне сложно. Сейчас принято делать такие заявления, ведомствам принято включать в свои дорожные карты такого рода положения», — заключил американист.

Ранее Министерство обороны США запретило своим военным базам в Европе заключать контракты на приобретение российских энергоресурсов.

В Пентагоне отметили, что «раздел 2821 запрещает использование энергоресурсов, получаемых из Российской Федерации, в целях укрепления энергетической безопасности в Европе» и «запрет распространяется на все виды энергоресурсов».

В Минобороны добавили, что допускают возможность исключений из правила.