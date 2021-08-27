Пентагон запретил базам США в Европе приобретать у России энергоресурсы

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Министерство обороны США в рамках исполнения положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год запретило своим военным базам в Европе заключать контракты на приобретение российских энергоресурсов.
Пентагон запретил базам США в Европе приобретать у России энергоресурсы
  • Reuters

Соответствующее уведомление Пентагон разместил в сборнике официальных документов американского правительства — Федеральном реестре.

«Министерство обороны публикует окончательный вариант правила, вносящего изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) с целью обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год», — отмечается в документе.

Как уточняется, этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из России, для военных объектов в Европе.

В Пентагоне отметили, что «раздел 2821 запрещает использование энергоресурсов, получаемых из Российской Федерации, в целях укрепления энергетической безопасности в Европе» и «запрет распространяется на все виды энергоресурсов».

В Минобороны также добавили, что допускают возможность исключений из правила. 

Ранее Соединённые Штаты ограничили ввоз из России ряда видов оружия и боеприпасов, а также экспорт в Россию продукции, связанной с ракетной и ядерной сферами.

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