Богданов провёл встречу с членом политбюро ХАМАС
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского МИД.
«В ходе беседы основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке с упором на палестинскую проблематику. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку переговорного урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют известные резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Акцентировалась также важность недопущения любых односторонних шагов, способных спровоцировать очередную эскалацию напряженности между палестинцами и израильтянами, включая поселенческую активность, разрушение объектов гражданской инфраструктуры и призывы к насилию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины».
«В этом контексте была подтверждена принципиальная готовность российской стороны к организации в Москве новой объединительной встречи ведущих палестинских политических сил и движений», — добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Богданов и посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль провели встречу.