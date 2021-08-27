Богданов провёл встречу с членом политбюро ХАМАС

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов провёл встречу с членом политбюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«В ходе беседы основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке с упором на палестинскую проблематику. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку переговорного урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют известные резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Акцентировалась также важность недопущения любых односторонних шагов, способных спровоцировать очередную эскалацию напряженности между палестинцами и израильтянами, включая поселенческую активность, разрушение объектов гражданской инфраструктуры и призывы к насилию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины».

«В этом контексте была подтверждена принципиальная готовность российской стороны к организации в Москве новой объединительной встречи ведущих палестинских политических сил и движений», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Богданов и посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль провели встречу.