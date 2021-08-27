Лавров: Россия готова сотрудничать со всеми странами по ситуации в Афганистане

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова сотрудничать со всеми странами по вопросам нормализации ситуации в Афганистане.
Лавров: Россия готова сотрудничать со всеми странами по ситуации в Афганистане
  • РИА Новости

«Мы будет координировать наши действия прежде всего с союзниками и стратегическими партнёрами в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества», — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Лавров отметил, что Россия выступает за сотрудничество с другими странами, которые «в духе доброй воли могут поспособствовать нормализации обстановки в Афганистане с упором на обеспечение безопасности».

«Всё остальное будет вторично в наших приоритетах», — подытожил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает за общенациональный диалог в Афганистане.

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