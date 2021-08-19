Лавров: Россия выступает за общенациональный диалог в Афганистане

Россия на фоне поступающих сообщений о том, что в Панджшерском ущелье в Афганистане сконцентрировались силы вице-президента Амруллы Салеха и Ахмада Масуда, выступает за общенациональный диалог в республике.

«Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления вице-президента Афганистана господина Салеха и Ахмада Масуда. Но от этого становится только ещё более последовательной наша позиция», — сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ПНЕ Ливии Наджлой Мангуш в Москве.

По его словам, в ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, Москва выступала за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил и всех этноконфессиональных групп.

«Точно так же и сейчас, когда талибы взяли, по сути, власть в Кабуле, в большинстве других городов, в большинстве провинций Афганистана, мы выступаем... за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное правительство, и уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договорённостей об окончательном обустройстве этой многострадальной страны», — заявил министр.

17 августа источник сообщил, что силы вице-президента Афганистана ведут бои с талибами в провинции Парван к северу от Кабула и в районе Панджшера, а в регион направляются 10 тыс. военных под руководством маршала Абдул-Рашида Дустума.

Один из лидеров отрядов сопротивления, сын Ахмад-Шаха Масуда, призвал страны Запада снабдить их оружием и боеприпасами.