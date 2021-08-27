Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане в связи с произошедшими взрывами
- РИА Новости
«Афганистан по понятным причинам занял значительное место в наших дискуссиях. Мы присоединяемся к осуждению этих террористических актов, соболезнованиям в адрес семей погибших», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Италии.
Он добавил, что необходимо ускорить содействие афганцам.
«И, конечно, же видим... дополнительную необходимость ускорить содействие афганцам, чтобы они сформировали без дальнейших задержек инклюзивное переходное правительство с участием всех основных политических сил этой страны», — сказал Лавров.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия самым решительным образом осуждает взрывы в Кабуле.