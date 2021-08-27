Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане в связи с произошедшими взрывами

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал произошедшие у аэропорта Кабула взрывы, в результате которых, по последним данным, погибли 110 человек. По его словам, в сложившейся ситуации необходимо ускорить формирование инклюзивного правительства Афганистана.
Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане в связи с произошедшими взрывами
  • РИА Новости

«Афганистан по понятным причинам занял значительное место в наших дискуссиях. Мы присоединяемся к осуждению этих террористических актов, соболезнованиям в адрес семей погибших», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Италии.

Он добавил, что необходимо ускорить содействие афганцам.

«И, конечно, же видим... дополнительную необходимость ускорить содействие афганцам, чтобы они сформировали без дальнейших задержек инклюзивное переходное правительство с участием всех основных политических сил этой страны», — сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия самым решительным образом осуждает взрывы в Кабуле.

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