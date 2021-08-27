Захарова отреагировала на появление в ФРГ плакатов с Калининградом в составе Германии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на появление в ФРГ старых плакатов с Калининградом в составе Германии.
Захарова отреагировала на появление в ФРГ плакатов с Калининградом в составе Германии
  • РИА Новости

По её словам, принципиальная позиция России относительно незыблемости территориальной целостности страны хорошо известна.

«Исходим из того, что ни официальные власти ФРГ, ни партия «Христианско-демократический союз» также не ставят её под вопрос и не имеют отношения к данной акции», — написала Захарова в Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к появлению в одной из немецких земель предвыборных плакатов с Калининградской областью в составе Германии.

Он высказал мнение, что данные материалы не отражают позицию официального Берлина.

Отмечается, что в Германии по факту размещения плакатов начато расследование.

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