В Риме стартовали переговоры между главами МИД России и Италии

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В Риме начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.
В Риме стартовали переговоры между главами МИД России и Италии
  • © РИА Новости / МИД РФ

Об этом сообщает ТАСС.

По итогам встречи министры выступят на совместной пресс-конференции.

В преддверии переговоров сообщалось, что представителями двух стран планируется проанализировать состояние и перспективы двусторонних отношений, а также сверить часы по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, прежде всего по ситуации в Афганистане.

Ранее Лавров провёл телефонный разговор с вновь назначенным министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом. 

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