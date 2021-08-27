В Риме стартовали переговоры между главами МИД России и Италии

В Риме начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Об этом сообщает ТАСС.

По итогам встречи министры выступят на совместной пресс-конференции.

В преддверии переговоров сообщалось, что представителями двух стран планируется проанализировать состояние и перспективы двусторонних отношений, а также сверить часы по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, прежде всего по ситуации в Афганистане.

Ранее Лавров провёл телефонный разговор с вновь назначенным министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом.