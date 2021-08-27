В Риме стартовали переговоры между главами МИД России и Италии
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Об этом сообщает ТАСС.
По итогам встречи министры выступят на совместной пресс-конференции.
В преддверии переговоров сообщалось, что представителями двух стран планируется проанализировать состояние и перспективы двусторонних отношений, а также сверить часы по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, прежде всего по ситуации в Афганистане.
Ранее Лавров провёл телефонный разговор с вновь назначенным министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом.