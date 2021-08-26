Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Афганистане

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с вновь назначенным министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Афганистане
  • Reuters

Отмечается, что Лавров лично поздравил коллегу с утверждением на пост.

«В развитие состоявшегося 18 августа с. г. разговора президентов стран В.В. Путина и С.Э. Раиси состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие многопланового российско-иранского сотрудничества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия в преодолении последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

В МИД заявили, что «особое внимание уделено текущей ситуации в Афганистане».

«Подчёркнуто, что Москва и Тегеран придерживаются близких подходов, выступают за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства ИРА. С российской стороны отмечена настоятельная необходимость скорейшего возобновления переговоров в венском формате по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Иранская сторона восприняла данный сигнал с должной серьёзностью», — говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что «по теме сирийского урегулирования стороны подтвердили настрой на продолжение плотной координации действий в «астанинском формате».

«Была также затронута проблематика взаимодействия Ирана с ШОС в контексте запланированного в ходе ближайшего саммита организации (Душанбе, 16—17 сентября с. г.) рассмотрения заявки Ирана на приобретение статуса полноправного члена данного объединения», — добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, они обсудили события в Афганистане, а также выразили удовлетворение достигнутым уровнем российско-иранских отношений.

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