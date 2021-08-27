Власти Новой Зеландии вынуждены прекратить полёты в Афганистан

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Новая Зеландия вынуждена прекратить эвакуацию из Афганистана из-за сложной обстановки в регионе, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
Власти Новой Зеландии вынуждены прекратить полёты в Афганистан
  • Reuters

Слова политика приводятся на официальном портале правительства Новой Зеландии.

«Ситуация в Афганистане невероятно сложна, нестабильна и продолжает стремительно меняться. Сейчас... оперативные данные вынуждают нас прекратить полёты в Кабул, наша следующая задача — понять, что можно сделать для тех, кто всё ещё остается в Афганистане», — сказала она.

Новозеландский премьер добавила, что в момент теракта в Кабуле сотрудников оборонного ведомства страны, которые занимались эвакуацией граждан, там не было. По её словам, они покинули Афганистан на последнем рейсе ВВС из Кабула и приземлились минувшей ночью в ОАЭ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее осудил взрывы у аэропорта в Кабуле, назвав их террористической атакой.

По последним данным, общее число жертв теракта превысило 100 человек, включая 13 погибших американских военных.

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