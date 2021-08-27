NBC: США готовы были предложить $5 млн за информацию об одном из лидеров талибов

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Один из кандидатов на пост начальника службы безопасности талибов* в Кабуле десять лет назад был объявлен правительством США террористом.
NBC: США готовы были предложить $5 млн за информацию об одном из лидеров талибов
  • AFP
  • © Javed Tanveer

Об этом сообщает телеканал NBC.

За информацию о местонахождении мужчины власти готовы были предложить $5 млн.

Во вторник, 24 августа, стало известно о намерениях руководства радикального движения «Талибан» сформировать совет для управления Афганистаном, в который, предположительно, войдут 12 человек. Они хотят предложить некоторым членам предыдущего правительства министерские посты в новом кабмине.

При этом, по информации CNN, глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай фактически «находятся под домашним арестом» в Кабуле без своих телохранителей и во власти талибов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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