Foreign Policy: талибы намерены создать совет из 12 человек для управления Афганистаном

Руководство радикального движения «Талибан»* планирует сформировать совет для управления Афганистаном, в который они хотят включить 12 человек.

Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к лидерам движения.

Как отмечается, талибы не желают восстанавливать в Афганистане пост президента или какого-либо иного единоличного лидера.

Они намерены предложить некоторым членам предыдущего правительства министерские посты в новом кабмине.

По данным издания, «Талибан», таким образом, «хочет создать правительство, которое будет выглядеть как можно более инклюзивным, чтобы повысить свои шансы на получение признания от международного сообщества».

Ранее сообщалось, что «Талибан» намерен в ближайшее время представить новую политическую систему управления Афганистаном.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.