Захарова прокомментировала намерения США ударить по позициям ИГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о намерениях американских военных подготовить план ударов по позициям ИГ* в Афганистане.

«То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!» — написала она в своём Telegram-канале.

Американский государственный лидер ранее заявил, что ВС США подготовят планы по нанесению ударов по позициям группировки «Исламское государство в Хорасане». Он также пообещал наказать ответственных за теракт в Кабуле.

В Пентагоне подтвердили гибель 12 американских военнослужащих в результате взрывов в афганской столице.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.