Байден: мы не позволим террористам остановить эвакуацию из Афганистана

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США не позволят террористам остановить миссию по эвакуации из Афганистана, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.
Байден: мы не позволим террористам остановить эвакуацию из Афганистана
  • Reuters

«Террористы нас не сдержат, мы не позволим им остановить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию», — сказал он во время пресс-конференции в Белом доме.

По словам президента США, за последние 12 часов из Афганистана было эвакуировано 7 тыс. человек.

Террористическая организация «Исламское государство»* ранее взяла на себя ответственность за взрывы у аэропорта в Кабуле.

Общее число жертв взрывов в аэропорту афганской столицы превысило 100 человек, включая 13 погибших американских военных.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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