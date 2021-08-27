Байден: мы не позволим террористам остановить эвакуацию из Афганистана

США не позволят террористам остановить миссию по эвакуации из Афганистана, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

«Террористы нас не сдержат, мы не позволим им остановить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию», — сказал он во время пресс-конференции в Белом доме.

По словам президента США, за последние 12 часов из Афганистана было эвакуировано 7 тыс. человек.

Террористическая организация «Исламское государство»* ранее взяла на себя ответственность за взрывы у аэропорта в Кабуле.

Общее число жертв взрывов в аэропорту афганской столицы превысило 100 человек, включая 13 погибших американских военных.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.