Американский журналист призвал «стереть с лица земли» город в Афганистане

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Американский обозреватель и радиоведущий Тодд Старнс призвал уничтожить город в Афганистане после инцидента со взрывами.
Американский журналист призвал «стереть с лица земли» город в Афганистане
  • Reuters
  • © U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Victor Mancilla

Об этом он заявил в своём аккаунте в Twitter.

«За каждого убитого американца следует стереть с лица земли город в Афганистане», — написал он.

Представитель Центрального командования ВС США майор Джон Ригсби ранее в комментарии CNN отметил, что взрывы в Кабуле организовали американские военные.

Об этом также сообщил официальный представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид — по его словам, ВС США уничтожали своё оборудование. 

При этом президент Соединённых Штатов Джо Байден со ссылкой на данные разведки заявил, что теракт в Кабуле организовали боевики группировки «Исламского государства в Хорасане»**.

По последним данным, общее число жертв взрывов в аэропорту афганской столицы превысило 100 человек, включая 13 погибших американских военных.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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