Зампостпреда России при ООН прокомментировала взрывы в Кабуле
- Reuters
- © REUTERS TV
Дипломат выразила соболезнования в связи с гибелью людей в ходе «ужасных терактов в Кабуле».
«Почерк ИГИЛ* очевиден», — цитирует её ТАСС.
Ранее официальный представитель политического офиса движения «Талибан»** Мохаммад Наим в эфире RT Arabic прокомментировал взрывы в Кабуле.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.