Зампостпреда России при ООН прокомментировала взрывы в Кабуле

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности, прокомментировала взрывы в Кабуле.
Зампостпреда России при ООН прокомментировала взрывы в Кабуле
  • Reuters
  • © REUTERS TV

Дипломат выразила соболезнования в связи с гибелью людей в ходе «ужасных терактов в Кабуле».

«Почерк ИГИЛ* очевиден», — цитирует её ТАСС.

Ранее официальный представитель политического офиса движения «Талибан»** Мохаммад Наим в эфире RT Arabic прокомментировал взрывы в Кабуле.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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