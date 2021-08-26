Зампостпреда России при ООН прокомментировала взрывы в Кабуле

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности, прокомментировала взрывы в Кабуле.

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Дипломат выразила соболезнования в связи с гибелью людей в ходе «ужасных терактов в Кабуле». «Почерк ИГИЛ* очевиден», — цитирует её ТАСС. Ранее официальный представитель политического офиса движения «Талибан»** Мохаммад Наим в эфире RT Arabic прокомментировал взрывы в Кабуле. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. ** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.