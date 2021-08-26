Представитель политофиса «Талибана» прокомментировал взрывы в Кабуле

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Официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Наим в эфире RT Arabic прокомментировал взрывы в Кабуле.
Представитель политофиса «Талибана» прокомментировал взрывы в Кабуле
  • Reuters
  • © REUTERS TV

По его словам, талибы не знают, кто стоит за атакой.

«Мы не знаем, кто именно стоит за взрывом в окрестностях кабульского аэропорта... Мы не можем возложить ответственность за взрыв в аэропорту Кабула на какую-либо организацию, пока идёт расследование», — сказал он.

Как отметил Наим, «Талибан» «предупреждал иностранные войска и граждан о возможности проблем с безопасностью в окрестностях аэропорта из-за присутствия там тысяч людей».

«Иностранные войска несут ответственность за безопасность всех находящихся в аэропорту Кабула и его окрестностях», — добавил он.

Наим заявил о готовности к любой координации с американскими войсками для стабилизации обстановки и подчеркнул, что террористы — это международная проблема.

Ранее Пентагон подтвердил гибель 12 американских военнослужащих и ранение ещё 15 в результате взрывов у аэропорта Кабула.

По данным СМИ, всего в результате нескольких взрывов в районе кабульского аэропорта погибли более 60 человек.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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