Представитель политофиса «Талибана» прокомментировал взрывы в Кабуле
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По его словам, талибы не знают, кто стоит за атакой.
«Мы не знаем, кто именно стоит за взрывом в окрестностях кабульского аэропорта... Мы не можем возложить ответственность за взрыв в аэропорту Кабула на какую-либо организацию, пока идёт расследование», — сказал он.
Как отметил Наим, «Талибан» «предупреждал иностранные войска и граждан о возможности проблем с безопасностью в окрестностях аэропорта из-за присутствия там тысяч людей».
«Иностранные войска несут ответственность за безопасность всех находящихся в аэропорту Кабула и его окрестностях», — добавил он.
Наим заявил о готовности к любой координации с американскими войсками для стабилизации обстановки и подчеркнул, что террористы — это международная проблема.
Ранее Пентагон подтвердил гибель 12 американских военнослужащих и ранение ещё 15 в результате взрывов у аэропорта Кабула.
По данным СМИ, всего в результате нескольких взрывов в районе кабульского аэропорта погибли более 60 человек.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.