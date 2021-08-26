Байден выступит с заявлением по ситуации в Кабуле

Президент США Джо Байден выступит 26 августа в 17:00 по местному времени (00:00 27 августа мск) с обращением в связи с ситуацией в Кабуле.

Reuters

© Leah Millis

«Президент выступит с речью, посвящённой террористической атаке в международном аэропорту имени Хамида Карзая, а также военнослужащим США и афганцам, которые были убиты и ранены», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Белого дома. Ранее официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Наим в эфире RT Arabic прокомментировал взрывы в Кабуле. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.