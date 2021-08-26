Глава Высшего совета национального примирения Афганистана осудил взрывы в Кабуле
- Reuters
«Печальная новость о террористическом нападении у въездных ворот аэропорта Кабула... вызвала у нас глубокое сожаление», — написал он в своём Facebook-аккаунте.
Также он выразил соболезнования семьям жертв взрывов.
«Мы самым решительным образом осуждаем этот террористический акт», — заключил он, отметив, что нужно больше внимания уделять обеспечению безопасности.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил взрывы у аэропорта в Кабуле, назвав их террористической атакой.