Глава Высшего совета национального примирения Афганистана осудил взрывы в Кабуле

Председатель афганского Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла осудил взрывы у аэропорта Кабула и выразил соболезнования семьям жертв.

«Печальная новость о террористическом нападении у въездных ворот аэропорта Кабула... вызвала у нас глубокое сожаление», — написал он в своём Facebook-аккаунте.

Также он выразил соболезнования семьям жертв взрывов.

«Мы самым решительным образом осуждаем этот террористический акт», — заключил он, отметив, что нужно больше внимания уделять обеспечению безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил взрывы у аэропорта в Кабуле, назвав их террористической атакой.