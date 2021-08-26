Глава Высшего совета национального примирения Афганистана осудил взрывы в Кабуле

Короткая ссылка
Председатель афганского Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла осудил взрывы у аэропорта Кабула и выразил соболезнования семьям жертв.
Глава Высшего совета национального примирения Афганистана осудил взрывы в Кабуле
  • Reuters

«Печальная новость о террористическом нападении у въездных ворот аэропорта Кабула... вызвала у нас глубокое сожаление», — написал он в своём Facebook-аккаунте.

Также он выразил соболезнования семьям жертв взрывов.

«Мы самым решительным образом осуждаем этот террористический акт», — заключил он, отметив, что нужно больше внимания уделять обеспечению безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил взрывы у аэропорта в Кабуле, назвав их террористической атакой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить