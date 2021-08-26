В Китае рассказали о военных учениях с Россией

Официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй рассказал о военных учениях Китая и России «Сибу/Взаимодействие-2021».

Он сообщил, что «стороны разработали совместную контртеррористическую операцию, нанесли массированные огневые удары, провели высадку десанта с вертолётов в глубокий тыл противника для удержания важных позиций, а также нанесли удары при помощи роя беспилотников».

«Тем самым стороны реализовали модель ведения боевых действий, при которой удары с воздуха позволяют осуществить прорыв во всех измерениях боя и переломить обстановку», — цитирует ТАСС представителя оборонного ведомства.

Тань Кэфэй добавил, что «проведение этих учений в контексте тех значительных изменений, которые происходят из-за пандемии, продемонстрировало то, что вооружённые силы двух стран сфокусированы на реальных угрозах».

Ранее Вэй Фэнхэ в ходе переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу рассказал, что российско-китайские учения «Сибу/Взаимодействие-2021» завершились очень успешно.