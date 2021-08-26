В Германии заявили о «конкретной террористической угрозе» в Кабуле

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ситуация в районе кабульского аэропорта стала ещё более опасной.

«Террористические угрозы стали более конкретными», — цитирует министра Bild.

По её словам, в Кабуле сейчас «самая беспокойная, опасная и чувствительная фаза».

Ранее посольство Германии предостерегло от приезда в аэропорт в среду, 25 августа.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая со специальным заявлением в бундестаге, сказала, что международное сообщество неверно оценило способность афганских сил сопротивляться «Талибану»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.