В Германии заявили о «конкретной террористической угрозе» в Кабуле
- Reuters
«Террористические угрозы стали более конкретными», — цитирует министра Bild.
По её словам, в Кабуле сейчас «самая беспокойная, опасная и чувствительная фаза».
Ранее посольство Германии предостерегло от приезда в аэропорт в среду, 25 августа.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая со специальным заявлением в бундестаге, сказала, что международное сообщество неверно оценило способность афганских сил сопротивляться «Талибану»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.