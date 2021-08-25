Меркель: мир переоценил способность афганских сил сопротивляться талибам
- Reuters
«Международное сообщество ожидало, что будут бои афганских сил с набравшими силу талибами. Мы недооценили, с какой молниеносной скоростью афганские силы прекратят сопротивление», — приводит ТАСС слова Меркель.
Она отметила, что возникла угроза превращения Афганистана в оплот террористов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что военную операцию США в Афганистане нельзя назвать успешной.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.