Меркель: мир переоценил способность афганских сил сопротивляться талибам

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая со специальным заявлением в бундестаге, сказала, что международное сообщество неверно оценило способность афганских сил сопротивляться «Талибану»*.

«Международное сообщество ожидало, что будут бои афганских сил с набравшими силу талибами. Мы недооценили, с какой молниеносной скоростью афганские силы прекратят сопротивление», — приводит ТАСС слова Меркель.

Она отметила, что возникла угроза превращения Афганистана в оплот террористов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что военную операцию США в Афганистане нельзя назвать успешной.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.