Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

Об этом сообщает МИД России.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства, включая вопросы мирного использования атомной энергии, реформирование системы гарантий МАГАТЭ, а также ситуацию с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе переговоров сторонами был продемонстрирован высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества.

Ранее в МИД России сообщили, что обеспокоены текущей ситуацией с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и призвали стороны вернуться к переговорам.