Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.
Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
  • Reuters

Об этом сообщает МИД России.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства, включая вопросы мирного использования атомной энергии, реформирование системы гарантий МАГАТЭ, а также ситуацию с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе переговоров сторонами был продемонстрирован высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества.

Ранее в МИД России сообщили, что обеспокоены текущей ситуацией с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и призвали стороны вернуться к переговорам.

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