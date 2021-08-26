Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
- Reuters
Об этом сообщает МИД России.
«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства, включая вопросы мирного использования атомной энергии, реформирование системы гарантий МАГАТЭ, а также ситуацию с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в ходе переговоров сторонами был продемонстрирован высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества.
Ранее в МИД России сообщили, что обеспокоены текущей ситуацией с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и призвали стороны вернуться к переговорам.