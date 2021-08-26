Россия и Турция ведут проекты по сухопутной военной технике
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Рособоронэкспорта».
«Рособоронэкспорт» ведёт ряд перспективных проектов с турецкими партнёрами в области техники для сухопутных войск, в том числе в интересах третьих стран», — говорится в сообщении.
Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что подписание дополнительного контракта на поставку Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 ожидается до конца текущего года.