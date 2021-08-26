В Госдепе рассказали о способах влияния на талибов в Афганистане
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«Мы используем, и я использую, работая совместно с союзниками и партнёрами, которые мыслят во многом так же, все имеющиеся у нас дипломатические и экономические инструменты, а также инструменты в сфере предоставления помощи, чтобы сделать всё возможное для отстаивания их (афганцев. — RT) базовых прав», — приводит ТАСС его слова на брифинге.
Блинкен также отметил, что США и союзники продолжат работать в этом направлении.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты обсуждают вопрос будущего контроля над международным аэропортом в Кабуле со своими союзниками и с представителями радикального движения «Талибан».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.