В Госдепе рассказали о способах влияния на талибов в Афганистане

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты и их партнёры используют все дипломатические и экономические инструменты для оказания влияния на талибов* в Афганистане.
В Госдепе рассказали о способах влияния на талибов в Афганистане
  • Reuters
  • © Alex Brandon/Pool

«Мы используем, и я использую, работая совместно с союзниками и партнёрами, которые мыслят во многом так же, все имеющиеся у нас дипломатические и экономические инструменты, а также инструменты в сфере предоставления помощи, чтобы сделать всё возможное для отстаивания их (афганцев. — RT) базовых прав», — приводит ТАСС его слова на брифинге.

Блинкен также отметил, что США и союзники продолжат работать в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты обсуждают вопрос будущего контроля над международным аэропортом в Кабуле со своими союзниками и с представителями радикального движения «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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