Число погибших при наводнении в Венесуэле увеличилось до 17

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Не менее 17 человек погибли в результате наводнения в штате Мерида на западе Венесуэлы.
Число погибших при наводнении в Венесуэле увеличилось до 17
  • Reuters
  • © Comunicacion Continua/comunicacioncontinua.com

Об этом сообщает газета «El Nacional».

Отмечается, что ещё 17 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее губернатор штата Мерида Рамон Гевара рассказал, что в результате непогоды погибли 11 человек.

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