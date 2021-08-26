Число погибших при наводнении в Венесуэле увеличилось до 17
Не менее 17 человек погибли в результате наводнения в штате Мерида на западе Венесуэлы.
- Reuters
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Об этом сообщает газета «El Nacional».
Отмечается, что ещё 17 человек числятся пропавшими без вести.
Ранее губернатор штата Мерида Рамон Гевара рассказал, что в результате непогоды погибли 11 человек.
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