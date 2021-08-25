В ЦПВС сообщили о ранении сирийского военного в результате артобстрела в Идлибе

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В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что военнослужащий сирийской армии получил ранение в результате артиллерийского обстрела в провинции Идлиб.
В ЦПВС сообщили о ранении сирийского военного в результате артобстрела в Идлибе
  • Reuters

«В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населённого пункта Мелладжа провинции Идлиб получил ранение один военнослужащий сирийских правительственных сил», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.

Также сообщается, что «боевики незаконных вооружённых формирований, действующих на подконтрольной вооружённым силам Турции территории провинции Алеппо, нанесли артиллерийский удар из района населённого пункта Джибрин по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Марааназ».

Ранее сообщалось, что замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

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