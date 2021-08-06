Замглавы МИД России обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Замглавы МИД России обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, «была подробно рассмотрена текущая ситуация «на земле» в Сирии и задачи продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН».

«С российской стороны отмечалась важность объективной оценки положения в различных районах САР, императива продолжения борьбы с террористами, деполитизированного гуманитарного содействия на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны в строгом соответствии с мандатом ООН, прописанном в резолюции 2254 СБ ООН», — говорится в сообщении.

В июле глава МИД России Сергей Лавров и Педерсен во время встречи в Москве заявили о необходимости продолжения работы сирийского конституционного комитета без иностранного вмешательства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить