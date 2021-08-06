Замглавы МИД России обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии

Замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, «была подробно рассмотрена текущая ситуация «на земле» в Сирии и задачи продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН».

«С российской стороны отмечалась важность объективной оценки положения в различных районах САР, императива продолжения борьбы с террористами, деполитизированного гуманитарного содействия на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны в строгом соответствии с мандатом ООН, прописанном в резолюции 2254 СБ ООН», — говорится в сообщении.

В июле глава МИД России Сергей Лавров и Педерсен во время встречи в Москве заявили о необходимости продолжения работы сирийского конституционного комитета без иностранного вмешательства.