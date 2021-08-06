Замглавы МИД России обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии
- © РИА Новости / Алексей Куденко
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отмечается, «была подробно рассмотрена текущая ситуация «на земле» в Сирии и задачи продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН».
«С российской стороны отмечалась важность объективной оценки положения в различных районах САР, императива продолжения борьбы с террористами, деполитизированного гуманитарного содействия на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны в строгом соответствии с мандатом ООН, прописанном в резолюции 2254 СБ ООН», — говорится в сообщении.
В июле глава МИД России Сергей Лавров и Педерсен во время встречи в Москве заявили о необходимости продолжения работы сирийского конституционного комитета без иностранного вмешательства.