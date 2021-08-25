Путин и премьер Пакистана обсудили положение дел в Афганистане

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с пакистанским премьер-министром Имраном Ханом, они обсудили ситуацию в Афганистане и пришли к согласию в том, что в республике важно поддерживать безопасность и не допускать насилия.

«При обсуждении ситуации в Афганистане подчёркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения», — сообщили в Кремле.

Кроме того, Путин и Хан отметили целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности.

«Затронут ряд тем двусторонней повестки дня, включая развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов в энергетической и гуманитарной областях», — добавили в пресс-службе президента России.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.