Путин и премьер Пакистана обсудили положение дел в Афганистане

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с пакистанским премьер-министром Имраном Ханом, они обсудили ситуацию в Афганистане и пришли к согласию в том, что в республике важно поддерживать безопасность и не допускать насилия.
Путин и премьер Пакистана обсудили положение дел в Афганистане
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«При обсуждении ситуации в Афганистане подчёркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения», — сообщили в Кремле.

Кроме того, Путин и Хан отметили целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности.

«Затронут ряд тем двусторонней повестки дня, включая развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов в энергетической и гуманитарной областях», — добавили в пресс-службе президента России.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.

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