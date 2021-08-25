Глава ВОЗ негативно высказался о бустерной вакцинации от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус негативно высказался о бустерной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Что касается бустерных прививок, то выводы в отношении их пользы ещё не являются окончательными. Мы также не знаем, безопасны ли они», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, дополнительные прививки от коронавируса являются «морально неправильными» в условиях дефицита вакцины в бедных государствах.

«Когда некоторые страны могут позволить себе делать бустерные прививки, а другие не провели ещё первого и второго этапа вакцинации, это моральная проблема», — отметил Гебрейесус.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил о начале использования дополнительных доз вакцины от коронавируса для граждан старше 55 лет.