Глава ВОЗ негативно высказался о бустерной вакцинации от COVID-19
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«Что касается бустерных прививок, то выводы в отношении их пользы ещё не являются окончательными. Мы также не знаем, безопасны ли они», — цитирует его ТАСС.
По его мнению, дополнительные прививки от коронавируса являются «морально неправильными» в условиях дефицита вакцины в бедных государствах.
«Когда некоторые страны могут позволить себе делать бустерные прививки, а другие не провели ещё первого и второго этапа вакцинации, это моральная проблема», — отметил Гебрейесус.
Ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил о начале использования дополнительных доз вакцины от коронавируса для граждан старше 55 лет.