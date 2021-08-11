В Чили начали вакцинацию от COVID-19 бустерными дозами вакцины
- Reuters
«Сегодня мы начали прививать бустерными дозами вакцины от коронавируса», — написал Пиньера в своём Twitter-аккаунте.
По словам чилийского президента, в ближайшие два месяца власти планируют ревакцинировать 2 млн жителей старше 55 лет.
Ранее Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.