Вьетнам готов рассмотреть заявки для применения всех российских вакцин

Вьетнам готов рассмотреть вопрос об одобрении всех российских вакцин от коронавируса при наличии соответствующего запроса.

Об этом заявил посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.

«Вакцины против COVID-19, используемые во Вьетнаме, в настоящее время одобрены по запросу импортёра. Чтобы другие вакцины, в том числе из России, были одобрены для использования во Вьетнаме, импортёры вакцины должны предоставить полное досье в Министерство здравоохранения республики для оценки и утверждения в соответствии с действующими процедурами и правилами», — приводит ТАСС слова дипломата.

Так он ответил на вопрос о возможности одобрения в стране других российских вакцин, помимо «Спутника V».

В июле 2021 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о производстве первой партии вакцины от коронавируса «Спутник V» во Вьетнаме.