МИД Австрии: Вена заинтересована в облегчении поездок граждан России

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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Вена заинтересована в признании российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), чтобы облегчить поездки между двумя странами.
МИД Австрии: Вена заинтересована в облегчении поездок граждан России
  • Reuters

«Мы хотим такую дискуссию (с ЕМА. — RT), чтобы реализовать мобильность. Мобильность — это не роскошь в XXI веке, это основное право. И мы очень заинтересованы в том, чтобы между Россией и Австрией облегчались поездки. С середины августа уже существуют определённые послабления. Нам очень помогло бы, если бы Европейское агентство лекарственных средств дало зелёный свет «Спутнику V», — приводит ТАСС слова главы МИД Австрии.

При этом Лавров отметил, что Австрия может зарегистрировать «Спутник V» самостоятельно, без одобрения российской вакцины со стороны ЕМА.

«Конечно, это возможно. Любая из стран Евросоюза может поступить так же, как Венгрия, не дожидаясь официального решения Европейского агентства лекарственных средств», — отметил он.

Ранее сообщалось, что глава МИД Австрии заявил, что Россия являлась и будет являться частью европейской реальности.

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