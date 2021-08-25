Глава МИД Австрии назвал Россию частью европейской реальности

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Глава МИД Австрии Александер Шалленберг по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Россия являлась и будет являться частью европейской реальности.
Глава МИД Австрии назвал Россию частью европейской реальности
  • Reuters

«Надо отметить, что наши исторически сложившиеся отношения в последнее время подвергались очень серьёзным испытаниям. Даже если мы стоим на противоположных берегах реки, то мост между нами не будет разрушен. Россия есть и будет частью европейской реальности», — цитирует его ТАСС.

Министр также подчеркнул, что есть многочисленные сферы, в которых между сторонами осуществляется планомерное сотрудничество.

Также Шалленберг выступил за активное взаимодействие Австрии и России.

«Нам надо продолжить сотрудничество, потому что ни одна страна не является настолько богатой или большой, чтобы она была уверена в том, что ей не нужны соседи. Нельзя забывать, что Европейский союз с большим отрывом является самым важным торговым партнёром России. Тем важнее, что мы и впредь будем поддерживать диалог», — добавил глава МИД Австрии.

Ранее Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и ЕС.

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