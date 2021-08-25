В «ЮТэйр» прокомментировали инцидент с разграблением вертолёта в Кабуле

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Авиакомпания «ЮТэйр» прокомментировала инцидент с разграблением вертолёта в аэропорту Кабула.
В «ЮТэйр» прокомментировали инцидент с разграблением вертолёта в Кабуле
  • Reuters

«17 августа неустановленные лица проникли на борт вертолёта, где вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов. Также была повреждена внутренняя обшивка», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе авиаперевозчика.

Отмечается, что 22 августа вертолёт вместе со всем персоналом авиагруппы «ЮТэйр» был перебазирован в безопасную локацию.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана самолётами военно-транспортной авиации более 500 граждан России, других стран — членов ОДКБ и Украины.

Как уточняется, «создана авиационная группировка из четырёх самолётов военно-транспортной авиации». 

На каждом самолёте находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

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