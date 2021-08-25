Сирийская девочка получила подарки и письмо от Путина

Сирийская девятилетняя девочка Иман Али, ранее обратившаяся к президенту России Владимиру Путину, получила от российского лидера письмо и подарки.

Как сообщает ТАСС, ранее девочка отправила Путину рисунок и небольшое письмо со словами благодарности.

«Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребёнок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме… Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремлённым детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждёт светлое будущее», — зачитал письмо Путина к ребёнку заместитель начальника Генерального штаба Минобороны России Александр Чайко.

Девочка получила подарки от президента России: игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу.

Иман Али со своей семьёй проживает в городе Латакия. Она изучает русский язык в местном образовательном центре.