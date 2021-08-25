Сирийская девочка получила подарки и письмо от Путина

Короткая ссылка
Сирийская девятилетняя девочка Иман Али, ранее обратившаяся к президенту России Владимиру Путину, получила от российского лидера письмо и подарки.
Сирийская девочка получила подарки и письмо от Путина
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, ранее девочка отправила Путину рисунок и небольшое письмо со словами благодарности.

«Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребёнок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме… Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремлённым детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждёт светлое будущее», — зачитал письмо Путина к ребёнку заместитель начальника Генерального штаба Минобороны России Александр Чайко.

Девочка получила подарки от президента России: игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу.

Иман Али со своей семьёй проживает в городе Латакия. Она изучает русский язык в местном образовательном центре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить