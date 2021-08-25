Лавров назвал главный вывод, который могут сделать США после Афганистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главный вывод, который могут сделать США после Афганистана, заключается в том, что «не надо никого учить жизни».

«Если отвечать на вопрос, какие выводы США могут сделать из того, что произошло в итоге в Афганистане, вывод, наверное, самый главный — не надо никого учить жизни, тем более принуждать силой», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

По его словам, военные кампании Вашингтона в Ливии, Сирии, Ираке и Афганистане не привели ни к чему хорошему и способствовали всплеску терроризма, беспрецедентному наркотрафику и нелегальной миграции.

Ранее Лавров рассказал, что Соединённые Штаты стремятся убедить другие страны принять к себе сотрудничавших с НАТО граждан Афганистана «на пару-тройку месяцев» из-за необходимости за это время оформить им американские визы.